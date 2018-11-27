Песков: между Путиным и Порошенко никаких переговоров не было

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на заявление Петра Порошенко о попытке дозвониться российскому президенту после инцидента в Керченском проливе, сообщив, что телефонных переговоров между лидерами стран не было.

Накануне Порошенко сообщил, что заказал звонок Владимиру Путину после провокации ВМС Украины в Чёрном море, однако, не получив ответа обратился за помощью к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Пётр Порошенко попросил руководителя страны, чтобы она переговорила с Путиным с целью незамедлительного освобождения задержанных кораблей. "Если вы имеете в виду разговоры двух президентов, нет, не было", — заявил тогда Песков.

Напоминаем, что 25 ноября в российских территориальных водах силами пограничников были остановлены и задержаны три украинских судна - «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь», которые без предупреждения пересекли границу России и, опасно маневрируя, двигались к берегам Керченского пролива.

Сотрудники ФСБ действовали в полном соответствии с внутренними и международными законами.

Совет НАТО и ООН советует конфронтирующим сторонам прийти к консенсусу, а Евросоюз предлагает без разбирательств освободить судна и их экипажи.

После этого события в некоторых регионах Украины после инициативы президента Порошенко и одобрения Верховной Рады было введено военное положение.