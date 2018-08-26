ДНР: Украина готовится к войне

Как сообщает ДНР, украинские военные увеличили обстрел Донбасса, в том числе с применением тяжёлого вооружения. Вдоль всей линии соприкосновения стабильно растёт напряжённость, Украина увеличивает численность войск и техники.

Как стало известно, за два дня украинская сторона 11 раз применяла миномёты калибром 82 и 120 мм.

Руслан Якубов, руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что возможно возобновление военных действий в регионе в связи с введением в Украине военного положения после инцидента в районе Керченского пролива.

Как сообщает пресс-служба народной милиции ДНР, вооружённые силы ДНР готовы противостоять любым попыткам Украины перейти к активным военным действиям в регионе.