ДНР: Украина готовится к войне

Сегодня, 04:05 \\ Политика

Как сообщает ДНР, украинские военные увеличили обстрел Донбасса, в том числе с применением тяжёлого вооружения. Вдоль всей линии соприкосновения стабильно растёт напряжённость, Украина увеличивает численность войск и техники.

 Как стало известно, за два дня украинская сторона 11 раз применяла миномёты калибром 82 и 120 мм.

Руслан Якубов, руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что возможно возобновление военных действий в регионе в связи с введением в Украине военного положения после инцидента в районе Керченского пролива.

Как сообщает пресс-служба народной милиции ДНР, вооружённые силы ДНР готовы противостоять любым попыткам Украины перейти к активным военным действиям в регионе.

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