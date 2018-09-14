Война вместо выборов: в госдуме РФ прокомментировали действия Порошенко

Заместитель председателя госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление украинского президента о возможности полномасштабной войны с Россией. По словам парламентария, Порошенко просто пытается отвлечь внимание от выборов, т.к. является практически неизбираемым кандидатом.

Кроме того, считает Швыткин, военное положение в стране позволит мобилизовать радикальную часть электората. Также он допускает, что текущими действиями украинский президент пытается привлечь внимание своих неофициальных покровителей в Евросоюзе и НАТО. Однако парламентарий уверен, что действия западных коллег должны быть направлены на деэскалацию конфликта, могущего впоследствии ударить по Евросоюзу и НАТО.

Ранее стало известно, что украинский президент заявил о возможности полномасштабной войны с Россией.