Война вместо выборов: в госдуме РФ прокомментировали действия Порошенко

Сегодня, 03:36 \\ Политика

Заместитель председателя госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление украинского президента о возможности полномасштабной войны с Россией.  По словам парламентария, Порошенко просто пытается отвлечь внимание от выборов, т.к. является практически неизбираемым кандидатом.

 Кроме того, считает Швыткин, военное положение в стране позволит мобилизовать радикальную часть электората. Также он допускает, что текущими действиями украинский президент пытается привлечь внимание своих неофициальных покровителей в Евросоюзе и НАТО. Однако парламентарий уверен, что действия западных коллег должны быть направлены на деэскалацию конфликта, могущего впоследствии ударить по Евросоюзу и НАТО.

Ранее стало известно, что украинский президент заявил о возможности полномасштабной войны с Россией.

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