Пётр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Пётр Порошенко сделал заявление о наличии доказательств передислокации российских военных к границам с Украиной. В своём интервью, которое он дал журналистам трёх телеканалов, он говорил про угрозу полномасштабной войны с Россией, что и послужило для Совета национальной безопасности и обороны причиной принятия решения о введении военного положения сроком на месяц.

В своей беседе с журналистами президент Украины демонстрировал снимки со спутников, по которым видно, со слов Порошенко, российскую военную базу вблизи границы с Украиной, количество подразделений которой в течение последнего месяц увеличилось втрое. По его мнению, проведение никаких учений не могло повлиять таким образом на подобное увеличение. Также, прокомментировав ситуацию в Керченском проливе, указал на необходимость обеспечения полноценного отпора в случае масштабного наземного вторжения российских войск.

В ночь на 26 ноября СНБО приняло решение ввести военное положение после инцидента с военными кораблями Украины, нарушивших государственную границу России. Первоначально было запланировано введение военного положения сроком на 60 дней, однако в ходе долгих обсуждений пришли к решению о 30-дневном сроке, чтобы не влиять на проведение выборов президента Украины.

О войне с Россией Порошенко говорит не первый раз. Так, в июле этого года в эфире сербского телевидения Пётр Порошенко уже сделал заявление об открытой войне между двумя странами.