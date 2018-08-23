Под санкции США попала супруга президента Никарагуа. 27 ноября об этом официально заявило министерство финансов Соединенных Штатов.

Росарио Мурильо, супруга лидера Никарагуа, занимает важный пост – она является вице-президентом страны. Кроме нее в немилость попал советник по нацбезопасности государства.

Супруга президента Даниэля Ортеги попала под санкции на основании исполнительного указа, который был подписан Дональдом Трампом.

Минфин США объясняет применение жестких мер тем, что вице-президент Никарагуа вовлечен в коррупционную деятельность, а также подрывает институт демократии. Совместно со своими соратниками она пыталась «сосредоточить в своих руках богатство Никарагуа, чтобы удержать власть».

При помощи санкций Белый дом пытается оказать давление на Никарагуа в целях восстановления демократического порядка в стране.

Дестабилизация политического режима началась в апреле. В течение полугода страну сотрясали массовые митинги и акции протеста. Среди населения имеются жертвы.