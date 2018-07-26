В Мариуполе руководитель благотворительного фонда привлек детей к рытью окопов

Сегодня, 20:07 \\ Политика

Как стало известно журналистам, в украинском городе Мариуполь воспитанники одного из реабилитационного центра были привлечены к рытью окопов. Наравне с солдатами ВСУ дети укрепляли оборонительные позиции. Данную инициативу претворил в жизнь руководитель благотворительного фонда, который является приемным отцом 33 детей. Он же - капеллан украинской армии. По его ловам, в этой операции приняли участие около полсотни ребят. Мужчина объясняет, что это не действующая линия фронта, а потенциальная линия, где могут произойти случаи атаки с моря.

 Также стоит отметить тот факт, что Следственный Комитет возбудил два дела по факту нападений на дипломатические учреждения России на Украине, которые находятся под международной защитой. Данную информацию сообщает пресс-служба ведомства. 25—26 ноября было совершено спланированное нападение на здание посольства России в Киеве, во Львове и Харькове. В результате правонарушений был нарушен рабочий порядок организаций.

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы. На судне был обнаружен приказ, согласно которому старшему группы кораблей ставится прямая задача подойти к Керченско-Еникальскому каналу и пройти через него. Более того, был найден рукописный конспект установленных РФ правил плавания в его зоне.

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Автор - Алевтина Сергеева
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