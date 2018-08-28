Путин раскритиковал систему устаревших аучных исследований

Владимир Путин раскритиковал систему заказов в отношении научных исследований, он заявил о ее неэффективности. По его мнению, ведомства не выполняют поставленных перед ними главных задач.

В прошлом году в академических институтах отчеты о результатах исследований не представили по 40% из заявленных тем. Президент РФ выявил такую проблему в российском государстве как распыление денег на решение вчерашних проблем. Необходимо поставить работу так, чтобы не отставать от тенденций в мировом научном сообществе.

Также стоит отметить тот факт, что гранты, на взгляд президента, не являются достаточно эффективными. Финансирование идет на административные издержки, а не на исследования. При своей эффективности гранты не способствуют значительным системным изменениям в научной и университетской среде. Он сказал о том, что отраслевые министерства отстранились от формулирования научных задач, теперь этим занимаются сами лаборатории.

Владимир Путин удвоил государственные премии с начала 2020 года. Награждать будут за достижения в таких областях как наука, техника, образование и культура. Размер премий будет составлять от пяти до десяти миллионов рублей. В таких же финансовых рамках будет находиться премия за достижения в гуманитарной деятельности. Премии для молодых ученых и деятелей искусства также будут удвоены.