Глава МИД Турции: тело Хашукджи расчленяли под музыкальное сопровождение

Как отметил глава МИД Турции, тело журналиста Хашукджи было расчленено под музыку. Об этом он заявил в своем интервью.

Аудиозаписях, на которых было зафиксировано убийство журналиста, содержат информацию о том, как судмедэксперт инструктирует других. Там четко прослеживались слова, суть которых заключалась в том, что они должны слушать музыку, пока расчленяют его тело. Ранее было предположено, что тело убитого журналиста вывезли в чемоданах. По данным ведомства, по делу Хашкаджи задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. При этом, как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать его.

Также стоит отметить тот факт, что представители правоохранительных органов Турции провели обыск виллы на северо-западе страны. Расследование одобрила прокуратура Стамбула. Полиция и силы жандармерии оцепили район вокруг двухэтажной виллы, на место расследования прибыли медицинские эксперты. Полицейские при обыске используют собак. В настоящее время подробности о проведенной операции не сообщаются.

МИД Турции отреагировал на провокацию Украины в Керченском проливе. Он отметил, что Турция находится в хороших отношениях и с Россией, и с Украиной, поэтому будет контактировать с обеими сторонами конфликта, чтобы уменьшить возникшую между странами напряженность.