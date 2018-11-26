Указ о введении военного положения в Украине отменен из-за грубой ошибки газеты

Указ о военном положении в Украине отменен из-за ошибки. Всему виной газета «Урядовый курьер», которая опубликовала ошибочный указ, в котором глава государства вводит военное положение не на 30 суток, а на 60.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе написала обращение на своей странице в фейсбуке, что ответственные к такой оплошности будут привлечены к дисциплинарной ответственности, а опровержение в газете будет немедленно опубликовано. «Данный указ вообще отменен», - говорит вице-премьер. Руководитель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар огласила 28 ноября днем, когда выйдет доработанный указ о военном положении. В связи с этим, на территории Украины действует решение, не согласованное с Верховной радой.

Напомним, что решение о военном положении было принято после того, как были задержаны корабли ВМС ВСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые устроили провокацию в Керченском проливе 25 ноября. Рано утром они нарушили границы Российской Федерации и направились в сторону Азовского моря. В ситуации с тем, что корабли игнорировали требования пограничников ФСБ РФ, они заставили их использовать оружие в момент задержания. После столкновения оказалось, что трое украинских военных получили легкие осколочные ранения. Их было доставлено в керченскую больницу №1, а сейчас они чувствую себя хорошо.

Российские власти считают действия украинских военных преднамеренной провокацией Киева. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. В свою очередь, украинский политолог Михаил Погребинский считает, что военное положение нужно для Порошенко ради того, чтобы сорвать президентские выборы. Эксперт считает, что с 99% вероятностью выборы в Украине 31 марта не состоятся.