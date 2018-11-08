Запросившего убежище россиянина ошибочно депортировали из Германии

Власти Германии по ошибке депортировали гражданина Российской Федерации из страны после запроса об убежище. Информацию об этом передает телерадиокомпания Hessischer Rundfunk со ссылкой на Федеративное ведомство по миграции и беженцам Германии.

Согласно данным, 27-летний россиянин и его мама сделали запрос о предоставлении убежища в 2015 году. Неожиданно, 13 ноября прошлого года мужчина был депортирован из города Бденкомпф, принадлежащего земле Гессен, в Россию. Позже власти города признали незаконной депортацию молодого человека. Дело в том, что в момент рассмотрения заявления сотрудники Федеративного ведомства допустили грубую ошибку. К сожалению, из-за того, что россиянина вовремя не уведомили об этом, он не смог обжаловать решение.

Сейчас власти Германии работают над тем, чтобы вернуть россиянина обратно. Исходя из слов его адвоката, возвращение в ФРГ произойдет в ближайшие несколько недель.

К слову, 19 октября поступала информация о том, что Германия собирается добавить 14 стран, включая Украину и Беларусь в список безопасных стран происхождения. Стоит напомнить, что только те государства могут быть объявлены безопасными, в которых отсутствует угроза военного конфликта, бесчеловечного обращения или пыток.