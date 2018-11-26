Патрушев обозначил ситуацию в Азовском море как провокацию Порошенко

Как было отмечено, российский политик Николай Патрушев раскритиковал деятельность Порошенко в связи с произошедшим накануне в Керченском проливе.

Он заявил, что случившийся инцидент является значительным нарушением международного морского права. К тому же секретарь Совета безопасности РФ имеет подозрения, что это было спланированной провокацией со стороны правительства Украины.

Также стоит отметить тот факт, что Патрушев назвал украинских моряков "разменной монетой" в игре Порошенко. Было сделано заявление, что президент Украины просто старается всеми силами удержать в руках власть, что ему пока не особенно удается. Инцидент с военными кораблями указал на то, что у главы государства нет четкой предвыборной программы, поэтому он создает мнимые угрозы. Сейчас руководство страны не способно разрешить даже самые насущные проблемы значительной части населения, которое оказалось на грани нищеты.

Выборы на Украине могут отменить из-за введения в стране военного положения. Николай Патрушев пояснил, что предлогом для этого может послужить то, что страну необходимо защищать, бросив на это все силы. Ранее пресс-секретарь президента РФ отметил, что данная ситуация требует серьезного разбирательства.