Источник рассказал о характере ранений у украинских моряков с БАК "Бердянск"

Сообщается, что они пострадали не в результате прямого прицела, а из-за так называемой "вторички", от разлетевшихся осколков корпуса морского судна.

В силовых структурах Крыма наконец приоткрыли занавесу и рассказали больше о том, какой характер ранений получили украинские моряки с корабля БАК "Бердянск", вышедшего из одноименного порта вместе с двумя другими суднами. Согласно информации, которую предоставляет источник, всего пострадали три человека, двое получили травмы довольно тяжелой степени.

Российский катер "Изумруд" открыл огонь по кораблю противника после игнорирования всех предупреждений. Военные прицеливались по корпусу "Бердянска". Осколки, появившиеся после повреждений, зацепили моряков из Украины. Одному из них оторвало пальцы, другому - повредило бедро, так что у него началось крупное кровоизлияние.

После того, как они сообщили о ранениях, их быстро эвакуировали с корабля и доставили к медикам. Операции прошли успешно, теперь их жизни ничего не угрожает.

Однако оказалось, что при себе у украинских моряков не было паспортов, либо других документов. Эксперты считают, что они предполагали возможность попасть в плен, а потому не брали с собой никаких документов, удостоверяющих личность, как это принято у всех военнослужащих в целях безопасности.