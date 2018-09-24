В посольстве Украины в США нашли способ "остановить Россию"

Сегодня, 11:54 \\ Политика

Украинские послы в Соединенных штатах Америки опубликовали в социальной сети Twitter сообщение о том, что они узнали, как можно "остановить Россию". По их мнению, это станет возможно только после демонстрации реальных действий.

 Отмечается, что к тексту было прикреплено фото, где запечатлен посол Украины Валерий Чалый. Он находится в студии телеканала Fox News. В сообщении указано, что «Россия проверяет силовые возможности мира». При этом дипломатическая миссия указала, что остановить страну действительно можно. По их мнению, необходимо показать России реальные действия международного сообщества. Интересно, не уточняется, о каких именно действиях, которые так призывают продемонстрировать в посольстве Украины в США, идет речь.

 Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин высказывался относительно дипломатических отношений между Украиной и Россией. Он заявил, что Киев не готов пойти на прекращение взаимодействия. Однако политик отметил, что по его собственному мнению, отношения в настоящий момент себя полностью исчерпали. Последней точкой обострения взаимодействия стало событие 25 ноября. Когда были задержаны 3 украинских судна, которые пересекли российскую границу. Задержание происходило с применением оружия.

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Автор - Евгения Чернобаб
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