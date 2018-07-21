Предложение перезахоронить тело Ленина проверять на оскорбление чувств верующих

Жалобу на имя Генпрокурора России направил исполнительный секретарь центрального комитета партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. Он отметил, что стоит проверить предложение на оскорбление чувств верующих.

Политик заявил, что требует привлечь депутата, который предложил провести захоронение тела Ленина, к уголовной ответственности. В качестве причины Малинкович отметил, что его инициатива оскорбляет чувства верующих, поскольку «сторонники Владимира Ильича Ленина исповедуют марксистско-ленинскую идеологию». Кроме того, секретарь партии «Коммунисты России» требует также привлечь Петрова к ответственности за разжигание социальной розни.

Сергей Малинкович уверен, что подобное предложение может стать поводом для масштабного конфликта. Как полагает политик, в стране достаточное количество граждан, которые выступают против захоронения вождя. А потому проведение данного мероприятия непременно, как считает Малинкович, обернется для страны лишними народными волнениями. Он уверен, депутат своим заявлением создает благоприятную почву для провокации конфликта между сторонниками и противниками захоронения.

Напомним, ранее Петров высказал инициативу похоронить Ленина, а на его месте в мавзолее поместить восковую фигуру, поскольку государство ежегодно несет очень большие расходы на содержание тела в должном состоянии.