Дональд Трамп похвастался, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в юности он был похож на знаменитого американского певца и актёра Элвиса Пресли. По его словам, американскому лидеру часто говорили о внешнем сходстве со звездой.

Об этом Трамп поделился с общественностью в рамках своего выступления в Тьюпело, на родине легендарного артиста. Президент США рассказал, что ему всегда было приятно слышать подобные сравнения, он воспринимал их как комплимент. «Если не принимать во внимание мои светлые волосы, то, когда я был подростком, меня сравнивали с Элвисом», похвастался американский лидер.

При этом стоит отметить, что после этих слов он добавил, попросив понять его правильно, Трамп не хотел, чтобы его слова прозвучали слишком тщеславно, поскольку, по его словам, это совсем не так. И он сам отметил, что не стоит отпускать подобные фразы, иначе все могут подумать, что он излишне высокомерен.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре глава США наградил Элвиса Пресли почетной наградой Президентской медалью Свободы. В Белом доме отметили большой вклад короля рок-н-ролла в мировую музыку, а также заявили, что артист показал американскую культуру миллиардам фанатов. Кроме того, для многих он был и остается иконой даже спустя 40 лет после смерти.

Ранее Дональд Трамп похвалил сам себя. Причиной для этого, как он полагает, послужили достижения по вопросу урегулирования цен на нефть. Лидер США посвятил этому целый пост в социальных сетях.