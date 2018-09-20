Демонстрация силы: российские СУ-24 шокировали бельгийские фрегаты

22 ноября два российских самолёта Су-24 совершили пролёт над бельгийскими военными кораблями в Балтийском море, где проходят совместные военные учения НАТО. Как сообщается, было совершено три облёта на малой высоте.

Инцидент, случившийся утром, шокировал бельгийских моряков. По сообщениям самих бельгийцев, те пытались вести себя максимально осторожно. Учения были приостановлены чтобы избежать возможного несчастного случая.

Как сообщает бельгийский канал VRT, российские самолёты имели боевое вооружение. Капитан одного из фрегатов Кристоф Ван Беллегем уверен, что произошедшее не случайно и может считаться актом демонстрации силы.

К слову, российские су-24 уже имеют печальную репутацию у сил НАТО после случая с американским эсминцем Дональд Кук. 12 апреля 2014 года, в день космонавтики, российский самолёт, не имевший на борту боевого вооружения, сымитировал 12 боевых заходов на американский корабль, чем вызвал настоящую панику. Электронные системы эсминца были отключены российскими средствами радиоэлектронной борьбы.