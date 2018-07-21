Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию в Керченском проливе

Сегодня, 05:29 \\ Политика

Телефонный разговор об инциденте в Керченском проливе состоялся между лидерами двух стран - России и Германии.

 В ходе телефонной "встречи" Владимир Путин назвал действия Киева провокационными, а также сообщил, что украинская сторона грубо нарушила международное право.

Также в ходе переговоров было подмечено, что украинская власть несёт полную ответственность за созданную конфликтную ситуацию, последующие возможные риски и что весь этот инцидент создан с учётом приближающихся выборов в Украине.

Путин надеется, что Берлин сможет повлиять на Киев и предпримет меры по урегулированию конфликта.

Напоминаем, что 25 ноября российские пограничники задержали 3 украинских судна, которые незаконно пересекли границы России.

Следующим днём - 26 ноября Украина ввела военное положение в некоторых регионах страны.

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