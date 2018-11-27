СБУ координировала провокацию в Азове. Сотрудник признался

ФСБ выложила видеозаписи допросов военнослужащих с задержанных ранее украинских кораблей. На видео задержанные дают признательные показания, заявляя о том, что нарушение границ РФ и последующие действия были сознательной провокацией по приказу командования.

Как сообщает ФСБ, среди задержанных есть сотрудники украинской контрразведки, производившие координирование действий кораблей-нарушителей.

Согласно показаний одного из задержанных, 23 ноября они получили приказ следовать маршрутом Одесса-Мариуполь, через территориальные воды РФ. 25 ноября они встретились с российскими пограничниками и, игнорируя требования, продолжили следование по маршруту. В силу жёстких действий пограничников, все три корабля оказались задержаны.