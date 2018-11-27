СБУ координировала провокацию в Азове. Сотрудник признался

Сегодня, 05:24 \\ Политика

ФСБ выложила видеозаписи допросов военнослужащих с задержанных ранее украинских кораблей. На видео задержанные дают признательные показания, заявляя о том, что нарушение границ РФ и последующие действия были сознательной провокацией по приказу командования.

 Как сообщает ФСБ, среди задержанных есть сотрудники украинской контрразведки, производившие координирование действий кораблей-нарушителей.

Согласно показаний одного из задержанных, 23 ноября они получили приказ следовать маршрутом Одесса-Мариуполь, через территориальные воды РФ. 25 ноября они встретились с российскими пограничниками и, игнорируя требования, продолжили следование по маршруту. В силу жёстких действий пограничников, все три корабля оказались задержаны.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В сети Петра Порошенко пристыдили за опечатку в фразе "гидридная война"

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел России Мария Захарова на своей странице Facebook пошутила про опечатку в словосочетании «гибридная война», которую допустил президент Украины...

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

ФСБ: военные корабли Украины незаконно пересекли границу России и движутся в сторону Керченского пролива

 В пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма рассказали о том, что в закрытой...

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Украинцы атаковали здание генконсульства РФ в Харькове

Как стало известно журналистам, здание генконсульства РФ в Харькове было забросано...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ