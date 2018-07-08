Британские СМИ называют попытки ввести в Киеве военное положение софистикой

Сегодня, 04:19 \\ Политика

Британские СМИ называют попытки ввести в Киеве военное положение софистикой. Воскресный инцидент в Керченском проливе побудил Петра Порошенко вновь заговорить о конфронтации с Россией. Украинский президент считает, что в стране необходимо ввести военное положение.

 В британской газете The Independent высказано мнение о том, что такое желание вызвано лишь тем, что в 2019 году грядут выборы президента Украины. А данная ситуация может поднять рейтинг Петра Порошенко.

Специалисты отмечают, что к введению военного положения на Украине не прибегали даже в непростые времена (2014 и 2015 гг.). И тем более нет оснований для его введения сейчас. К тому же, это значительно скажется на экономике.

В британских СМИ отмечают, что все аргументы Украины представляются софистикой. И все версии того, что России выгодно открытое военное противостояние выглядят надуманными и необоснованными.

В статье The Independent журналисты придерживаются мнения, что введение особого правового режима «едва ли благоприятно скажется» на состоянии украинской демократии. Оно лишь даст кратковременную поддержку официальному Киеву со стороны проукраинских западных политиков.

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Автор - Мария Титова
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