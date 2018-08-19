Трампу не понравился конфликт в Азове

Сегодня, 03:28 \\ Политика

Дональд Трамп прокомментировал воскресный инцидент в Азове. Американский президент выразил своё недовольство отношениями Украины с Россией и выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта.

Трамп обсудил ситуацию в районе Керченского пролива с коллегами из ЕС и пообещал «поработать» над её урегулированием.

Также президент Путин обсудил ситуацию в телефонном разговоре с Ангелой Меркель, канцлером Германии. Российский президент резко осудил действия украинских военных и заявил, что украинское правительство несёт всю полноту ответственности за произошедшее. Также Путин попросил Меркель повлиять на украинское правительство.

Как сообщалось ранее, в воскресенье утром украинские военные корабли вошли в территориальные воды РФ в Чёрном море и направились к Керченскому проливу, игнорируя требования российских пограничников. После обстрела украинских кораблей и манёвра с навалом все корабли были задержаны. Всем раненым с украинской стороны оказана медицинская помощь.

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