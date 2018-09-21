Российские военные проведут проверку в рядах армии Эстонии

Как стало известно, российские военнослужащие проведут инспекцию в армии Эстонии. В одном из районов страны будет проверена военная деятельность. Данное мероприятие будет проводиться в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности.

Такие ведения сообщает Министерство обороны России. Площадь исследуемого района будет равна пятнадцати тысячам квадратных километров. Российские военные специалисты получат информацию о находящихся в инспектируемом районе формированиях и воинских частях.

Также стоит отметить тот факт, что парламент Эстонии поддержал миграционный договор ООН, который вызвал правительственный кризис. Парламентская комиссия по иностранным делам поддержала предложение фракции Реформистской партии четко и однозначно прописать в заявлении, что решение о присоединении к Глобальному договору ООН о миграции должно принимать правительство республики. Но парламент не принял внесения этой поправки в текст документа.

Министр обороны просит дать возможность военному ведомству следить за населением. Данный законопроект подразумевает расширение полномочий министерства обороны в сфере сбора информации об интересующих его лицах. В случае принятия проекта у ведомства появится возможность вести секретную слежку, использовать подставные данные и привлекать людей к тайному сотрудничеству. Закон должен помочь убрать ограничения, которые препятствуют получению достоверные данные при проверке людей.