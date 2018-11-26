Совбез ООН не будет рассматривать экстренную повестку России по поводу инцидента в Керченском проливе

Совет Безопасности ООН заблокировал рассмотрения вопроса России относительно ситуации, произошедшей с украинскими кораблями в Керченском проливе. За обсуждения выступило четыре стороны, против – семь. Ещё четыре страны воздержались.

Инициатором срочного заседания Совета Безопасности ООН была Россия, которая аргументировала необходимость в экстренном обсуждении произошедшего «опасным развитием ситуации» в Азовском море. За рассмотрение экстренной повестки проголосовали Китай, Россия, Казахстан и Боливия. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН выразил сожаление по поводу того, что всё так сложилось. Также он отметил, что никто не сможет помешать России, как постоянному члену Совета Безопасности ООН, поднимать те вопросы, которые официальные представители страны считают важными. По его мнению, событие, произошедшее после инцидента, а именно введение военного положение на Украине, совершено намеренно, чтобы отменить выборы в стране.

Напомним, что утром 25 ноября пограничная служба ФСБ задержала три военных судна Украины, которые пытались незаконно пересечь Керченский пролив. Суда нарушили конвенцию ООН, совершали опасные манёвры и не подчинялись приказам погранслужбы РФ. Против них возбуждено уголовное дело. Украинские корабли доставили в Керчь, а члены экипажа находятся под стражей.