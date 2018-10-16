В результате конфликта у храма в Москве один из поспоривших начал стрелять

Как было отмечено, в Москве дорожный конфликт у храма святого Алексия Московского закончился стрельбой. В результате ссоры один из ее участников выстрелил в своего оппонента из газового пистолета. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают стрелявшего мужчину.

Информации о госпитализации пострадавшего не поступало. Более того, неизвестно, насколько сильно он был ранен.

Также стоит отметить тот факт, что десять человек были задержаны после конфликта в московском метрополитене. Представители исполнительной власти начали проверку по факту драки между двумя группировками. Всем участникам конфликта будет дана правовая оценка. Данные сведения сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД.

В Мордовии в двух ДТП пострадали три человека. Одно из происшествий произошло на территории Атяшевского района. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, не смогла предотвратить съезд транспортного средства с проезжей части в кювет. Вторая авария произошла вечером, когда мужчина выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу другому автомобилю.

Необходимо также сказать о том, что мировые МИ начали освещение конфликта в Керченском проливе. Многие страны принимают сторону Украины, отмечая, что данные шаги являются лишь последствиями аннексии Крыма Москвой. Правда, некоторые из них держат нейтралитет, называя только имеющие факты. Существует мнение, что столкновение двух стран может привести к новым санкциям против России.