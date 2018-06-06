Песков не писал географический диктант и объяснил причину

Дмитрий Песков поведал о том, почему не стал писать географический диктант. Он отметил, что не смог принять участие в диктанте, поскольку находился в командировке.

Песков добавил, что результаты диктантов подвергаются детальному анализу. Было отмечено, что пока знания в области географии не находятся на достаточно высоком уровне. У россиян она выше, чем у жителей зарубежных стран.

Также стоит отметить тот факт, что заключенные Коми показали высокие знания в этнографической области. Преподаватели СГУ провели викторину. По техническим причинам провести Большой этнографический диктант в исправительном учреждении не представилось возможным, но желающие обратились к начальнику отдела по воспитательной работе с просьбой организовать викторину.

На Кубани школьники написали «Казачий диктант». Диктант проходил в 73 школах, которые специально оборудованы для видеоконференций. Задание включает в себя двадцать вопросов. За каждый правильный ответ ученик получает 5 баллов. Есть возможность посмотреть верные ответы до начала декабря на официальном сайте казачьего войска региона.