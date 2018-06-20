Путин предложил доплачивать участковым врачам за снижение смертности

Сегодня, 17:48 \\ Политика

Президент России Владимир Путин положительно оценил практику по введению дополнительных выплат участковым врачам за снижение уровня смертности на участке. Стенограмма встречи размещена на официальном сайте Кремля.

Свое мнение по данному вопросу Путин высказал на встрече с главой Кировской области Игорем Васильевым. Также Владимир Владимирович отметил, что подобную идею можно тиражировать и в другие регионы страны.

В ходе встречи Васильев рассказал, что подобная система была введена в качестве эксперимента. Реализация дополнительных выплат медикам стала возможна благодаря экономии бюджетных средств в рамках реализации проекта "Бережливая поликлиника". В рамках программы в больницах внедряются цифровые методы работы, что позволяет контролировать выписку, закупку и назначение лекарств и дает экономию порядка 20% средств в системе ОМС.

Еще одна инициатива губернатора касается школ в небольших городах. Он предложил сделать их полноценными культурно-образовательными центрами с бассейнами и концертными залами. Президенту и эта идея понравилась, однако он отметил, что культурные и спортивные мероприятия должны проводиться без ущерба для учебного процесса.

Также Игорь Васильев обещал, что к 2020 году в области будет полностью решена проблема с местами в детских садах. И уже в этом году закончится переселение жильцов ветхих и аварийных домов.

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Автор - Анна Андреева
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