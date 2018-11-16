Президент Татарстана встретился с принцем Майклом Кентским

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с принцем Майклом Кентским на полях IV Российско-Британского бизнес-форума. Об этом глава Татарстана сообщил на своей странице в Instagram.

Он опубликовал фото, где они с принцем ведут оживленную беседу. «С принцем Майклом Кентским!» – подписал снимок Минниханов. Президент Татарстана принял участие в церемонии открытия форума вместе с сопредседателем Фонда «Сколково» Аркадием Дворковичем и послом России в Великобритании Александром Яковенко.

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что количество участников форума увеличилось с 100 до 800 человек, что свидетельствует об интересе обеих сторон к развитию бизнеса. Отметим, что в 2017 году форум посетили 500 участников и 35 высокопоставленных спикеров, получив поддержку 30 российских и международных организаций.

В 2018 году мероприятие проходит в Лондоне 26-27 ноября под лозунгом «Партнерство в инновациях».

Двоюродный брат королевы Елизаветы II принц Майкл Кентский является сторонником развития дружеских связей между Великобританией и Россией и ведет активную благотворительную деятельность на российской территории. Он был назван в честь великого князя Михаила Александровича — младшего брата Николая II. Помимо всего принц достаточно хорошо говорит по–русски, является почетным доктором Российской экономической академии имени Плеханова и патроном Российского национального оркестра. Кроме деятельности на благо английской короны Майкл Кентский возглавляет консалтинговую компанию и ведет бизнес во многих странах мира.