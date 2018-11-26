Гаспарян пояснил, что означает военное положение для украинцев

Более того, он также рассказал, какими на самом деле мотивами руководствуются власти Украины, решая данный вопрос.

Накануне стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в котором предлагает вместе с СНБО ввести на территории страны военный режим на 60 дней. Известный политолог Армен Гаспарян решил пояснить, что будет означать для украинцев положительный ответ Верхновной Рады на данное предложение.

По его словам, в этом случае все трудоспособные граждане автоматически станут военнообязанными. Это значит, что любого из них могут обязать нести службу. Помимо этого, если возникнет необходимость, военные могут потребовать предоставить им любое помещение (в том числе и жилые квартиры) "для расквартирования военных".

Военное положение также будет означать введение комендантского часа, специальный режим въезда и выезда, а также проверку документов и обыски. К тому же, как уточнил Гаспарян, фактически на это время перестанет действовать демократия, так как невозможно будет распустить парламент или отстранить от должности президента страны.