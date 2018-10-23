Дональд Трамп заявил о возможности бессрочного закрытия границы США с Мексикой

Сегодня, 16:30 \\ Политика

В своем Twitter президент США опубликовал эмоциональный пост, высказав недовольство мигрантами из Мексики. Трамп требует, чтобы Конгресс начал финансирование строительство стены на границе, о которой он ранее неоднократно говорил.

Дональд Трамп заявил о возможности бессрочного закрытия границы США с Мексикой. Американский президент утверждает, что Мексика должна забрать мигрантов. По словам Трампа, выходцы из разных стран, идущие в США через Мексику, «размахивают флагами». Более того, он утверждает, что среди мигрантов много «хладнокровных преступников».

Президент США требует, что Мексика забирала мигрантов на самолетах, автобусах и любым другим способом. Трамп заявляет, что в случае необходимости США введут бессрочное закрытие границы.

По всей видимости, Трамп крайне недоволен ситуацией с беженцами и готов пойти на крайние меры. Ранее уже стало известно, что 25 ноября в США был закрыт один и главных пунктов пропуска на границе с Мексикой. После пункт был открыт пограничной службой.

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Автор - Анна Пушкина
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