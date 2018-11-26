Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Сегодня, 16:17 \\ Политика

По словам президента Незалежной, оно будет считаться действительным до 25 января 2019 года.

 Российские СМИ, в том числе федеральное информационное издание ТАСС, передают срочные новости о том, что лидер Украины Петр Порошенко 26 ноября все-таки подписал указ о введении в стране военного положения. Источник, предоставляя информацию, ссылается на официальный портал главы государства. Указывается, что решение вынесено Советом национальной безопасности и обороны Украины.

 При этом, президент также внес указ о введении военного положения на утверждение в высший украинский правительственный орган Верховную Раду. Порошенко считает, что данная мера поможет сохранить государственный суверенитет и обеспечить независимость.

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Автор - Мартина Корф
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