К Путину и Медведеву подали иск на миллион рублей

Инициатором судебных разбирательств стал Сергей Удальцов, являющийся участником оппозиционного движения "Левый фронт". Таким образом он выразил протест против пенсионной реформы.

Российские СМИ сообщают о россиянине, который придумал новый способ выступить против повышения пенсионного возраста. Согласно информации, которую они предоставляют, Сергей Удальцов подал иск в суд к президенту Российской Федерации и премьер-министру правительства Дмитрию Медведеву.

Он хочет, чтобы те выплатили ему миллион рублей за моральный ущерб, связанный с законопроектом по пенсионному возрасту. Летом текущего года стало известно, что кабмин собирается его повысить. Спустя несколько месяцев условия задачи немного ослабили, в результате чего до 2028 года планируется повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а для мужчин - до 65 лет.

Удальцов считает данный закон оскорбительным для всех россиян и призывает единомышленников поступать также, как и он - подавать на правительство в суды. В случае, если Тверской районный суд не удовлетворит его требование, он намерен обращаться в Конституционный суд.