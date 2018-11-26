Поджечь врага: украинцы атаковали здание генконсульства РФ в Харькове

Сегодня, 14:52 \\ Политика

Как стало известно журналистам, здание генконсульства РФ в Харькове было забросано файерами представителями украинских организаций. Отмечается, что это связано с событиями в Азовском море.

В какой-то момент рядом с атакуемым зданием загорелось дерево, которое вскоре потушили. На данный момент времени там дежурит пожарная машина. По периметру консульства охраняют порядок около ста сотрудников полиции. Примечательно, что они не препятствуют агрессивным действиям. Также стоит отметить тот факт, что на воротах генконсульства РФ в Одессе развесили тельняшки, измазанные красной краской.

Таким образом жители города отреагировали на происшествие с украинскими моряками в Керченском проливе. Активисты также забросали здание диппредставительство петардами. По имеющимся данным, данными акциями не ограничится протест украинцев. 25 ноября два украинских артиллерийских катера устроили провокацию в Керченском проливе, не реагируя на требования Погранслужбы РФ покинуть российские территориальные воды.

У генконсульства России во Львове были подожжены автомобильные покрышки, свои действия они называют протестом. Аналогичный митинг также прошел и в столице Украины, но попытка поджога была предотвращена сотрудниками полиции.

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Автор - Алевтина Сергеева
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