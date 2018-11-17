Лавров сравнил с "шабашем" акцию у посольства России в Киеве

Сегодня, 14:32 \\ Политика

Глава Министерства иностранных дел России Сергей лавров прокомментировал акцию протеста у посольства России в Киеве, которая образовалась после сообщения о происшествии в Керченском проливе. Он назвал событие "шабашем".

 Лавров отметил, что, несмотря на то, что на месте случившегося находились представители правоохранительных органов, они, как полагает министр, даже не пытались пресечь происходящий "шабаш". «Именно радикал-националисты и неонацисты сейчас заказывают бал на Украине», - заявил глава МИД. По его мнению, акция протеста в Киеве явилась достаточным подтверждением этого тезиса.

По словам Сергея Лаврова, стражи порядка были не совсем пассивны, но не проявляли «особого рвения», которое, как уверен министр, должны были, чтобы навести порядок и устранить последствия нападения на российское посольство на Украине, которое произошло в ночь на 26 ноября.

Отмечается, что причиной атаки посольства стало событие, случившееся накануне. Три судна ВМС Украины пересекли, по словам представителей ФСБ, незаконно границу России. Кроме того, корабли подверглись обстрелу со стороны российских сотрудников охраны порядка, что немного позже было подтверждено.

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Автор - Евгения Чернобаб
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