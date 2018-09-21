ОАЭ подарили свободу британскому студенту, обвиняемому в шпионаже

Мэтью Хеджес сможет вернуться на родину после некоторых документальных процедур.

Студент из Великобритании Мэтью Хеджес не будет отбывать пожизненное заключение в тюрьме Объединенных Арабских Эмиратов. Своим помилованием он обязан президенту Халифу ибн Зайд Аль Нахайяну, который решился на такой шаг после встречи глав британского и арабского МИД. После завершения формальных процедур, 31-летний англичанин сможет отправиться к своей семье. Данную информацию опубликовало издание The Guardian.

Молодой британский аспирант был заключен под стражу в мае этого года. Ему инкриминировали шпионскую деятельность в пользу иностранной державы, что могло причинить ОАЭ непоправимый ущерб. Суд по делу Хеджеса состоялся только 21 ноября. За пятиминутное заседание мужчину признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Обвиняемый свою вину отрицал. По словам его супруги, Мэтью прибыл в ОАЭ для работы над диссертацией по политической безопасности эмиратов после событий «арабской весны».