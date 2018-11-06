На Камчатке чиновница сравнила пенсионера с животным и "вылетела" с работы

Российские «слуги народа» не перестают шокировать общественность спорными высказываниями в адрес россиян. Новый скандал произошел в Камчатском крае. Там чиновница сравнила пенсионера с «животным» и предложила выстрелить в него дротиком, чтобы он «отрубился». Такие высказывания стоили ей должности.

Все началось с того, что 19 ноября к зданию региональной администрации Камчатского края пришел пожилой мужчина, в руках у которого был предмет, похожий на оружие. Позже удалось установить, что это был самодельный обрез из охотничьего ружья. Охрана не позволила ему войти в здание и вызвала бойцов Росгвардии.

Одна из сотрудниц ведомства снимала все на мобильный телефон и комментировала происходящее. Она даже не посчитала пенсионера за человека, назвав его «это» и добавила, что «это только дротиком, как животное, чпок, чтобы он отрубился». Потом она объяснила свою позицию, добавив, что «непонятно, что у него в голове».

Позже этот скандальный ролик появился в социальных сетях и вызвал широкий общественный резонанс.

Власти по голосу смоги установить оскандалившегося оператора. Им оказалась женщина, которая не являлась государственной служащей, а работала в администрации по трудовому договору. В администрации посчитали такие высказывание сотрудницы нарушением этики госслужащих и в данный момент ее трудовой договор аннулирован. В пресс-службе правительства Камчатского края подтвердили, что такой чиновницы у них больше нет.

Пожилой мужчина, пришедший к администрации, был задержан и отправлен в полицию. Им оказался 67-летний пенсионер, инвалид третьей группы, недавно перенесший инфаркт. Помимо ружья ИЖ 12-го калибра сотрудники правоохранительных органов изъяли у него шесть патронов. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего, уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 («Незаконные перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). После допроса пенсионер был направлен в психоневрологический диспансер для медицинского освидетельствования.