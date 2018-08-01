Порошенко потребовал от России вернуть освободить украинских моряков и корбали

Украинский президент Петр Порошенко обратился к Москве с просьбой вернуть задержанные украинские военные корабли и отпустить моряков и передать Киеву. Он настаивает на том, чтобы это было сделано немедленно.

Об этом лидер Украины заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны. В своей речи он отметил, что обращается к руководству России и требует, чтобы задержанные в Керченском проливе корабли были немедленно возвращены в Киев вместе с моряками, которые находились на борту.

Он подчеркнул, что задержание было произведено с нарушением всех норм международного права. Кроме того, Петр Порошенко обеспокоен тем, что судьба задержанных в настоящий момент неизвестна. Глава Незалежной рассчитывает на то, что получит оперативный ответ на свое заявление. Украинский президент потребовал деэскалации ситуации как в Азовском море, так и по другим направлениям

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье 25 ноября представители российской пограничной службы задержали три украинских военных корабля. Позже было подтверждено, что задержание осуществлялось с применением оружия. Отмечается, что движение и стоянка в Керченском проливе осуществляется в разрешительном порядке. По словам представителей ФСБ, украинские суда нарушили границы закрытой акватории.