Украина вводит военное положение о ограничивает въезд россиян на территорию страны

После вчерашнего инцидента в Азовском море Украина экстренно провела заседание Службы национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором глава Пограничной службы Петр Цигикал предложил ограничить въезд на территорию страны «некоторым гражданам России». Кому именно, господин Цигикал не уточнил.

Ограничения коснутся только граждан РФ, для граждан Украины никаких препятствий не будет. Также глава ведомства сообщил, что погранслужбы планируют перейти на усиленный режим работы. Помимо этого, на совещании, на котором присутствовал глава Украины Петр Порошенко, политики и силовики обсудили возможность введение на Украине на 60 дней военного положения, что позволит властям вводить трудовую повинность для всех трудоспособных граждан, использовать помещения и оборудования предприятий для нужд обороны, вводить карточки на продовольствие и медикаменты, а также изымать любую собственность для нужд обороны.

Петр Порошенко со своей стороны одобрил эту инициативу, однако окончательное решение будет принято 26 ноября на заседании Верховной рады, которое начнется в 17:00 (мск). Украинская армия уже поднята по тревоге и приведена в полную боеготовность.

Напомним, что накануне три украинских военных корабля нарушили государственную границу России в Азовском море и направились к Керченскому проливу, при этом совершая опасные маневры. Российские моряки сначала пытались оттеснить нарушителей в нейтральные воды и решить вопрос миром. Но после того, как украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» проигнорировали все предупреждения и требования, российские военные были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате трое из экипажа украинских судов получили ранения, им была оказана медицинская помощь.

ФСБ задержала все три корабля, и они были направлены в Керченский порт. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 («Незаконное пересечение госграницы»).