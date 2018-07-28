Осуществляется мечта: Порошенко рассказал о том, чего тысячу лет ждали украинцы

В своем Twitter-аккаунте президент Украины указал, что сейчас страна стоит перед историческими изменениями. Эти изменения, пишет Петр Порошенко, касаются украинского духовного пространства.

Президент Украины рассказал о том, чего украинцы ждали тысячу лет. По словам Петра Порошенко, сейчас можно наблюдать, как осуществляется мечта Украины. Речь идет об автокефальной Поместной Православной Церкви.

Порошенко пишет, что украинцы тысячу лет мечтали о «новом расцвете» Киевской духовной традиции, которая была основана Крещением Киевской Руси-Украины Князем Владимиром Великим. Немного позже президент Украины написал еще один пост, в котором высказал важность автокефалии и свои надежды.

Так, уже этой неделе произойдет очередное заседание Синода. Целью мероприятия будет продолжение процесса по предоставлению украинской Церкви автокефалии. Помимо этого, на заседании будет осуществляться подготовка завершения данного процесса. По словам Порошенко, предоставление автокефалии завершится в виде Собора в Киеве. Президент Украины надеется и молится обо всем этом, так как для украинцев самостоятельная Церковь является гарантией духовной свободы.