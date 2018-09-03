Верховная Рада сегодня рассмотрит введение военного положения в стране

Парламент сегодня рассмотрит инициативу Президента Украины Петра Порошенко, который выступил с инициативой введения военного положения в стране.

Данное предложение уже рассмотрено и одобрено Советом национальной безопасности и обороны Украины. Следующий этап рассмотрения идеи остаётся за Верховной Радой, котороая и примет окончательное решение.

Поводом послужил инцидент, произошедший накануне между Россией и Украиной. Тогда три украинских судна вторглись в российские воды и продолжили движение, не подчиняясь законным требованиям российских властей и создавая угрозу возможного столкновения с другими судами. Российские силовики открыли огонь по судам-нарушителям для задержания судов и предотвращения возможных последствий от их хаотичного передвижения по Керченскому проливу. В настоящий момент экипаж всех трёх судов задержан пограничниками.

Совет национальной безопасности и обороны Украины полностью поддержал предложение Порошенко о вводе военного режима на 60 суток - сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Решение вступит в силу, если пройдёт утверждение на собрании парламентариев Верховной Рады, которое состоится уже сегодня в 17:00 по московскому времени.

Пётр Порошенко заявил, что идею положения поддержал целый ряд депутатов.

Также президент отметил, что установление военного положения не ведет за собой быстрой мобилизации и каких-либо ограничений на пава и свободы граждан.

Введение военного положения позволяет вводить особый режим миграционной политики, комендантский час, трудовую повинность, а также отменять выборы президента.