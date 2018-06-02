Возле российского генконсульства во Львове начался «огненный» митинг

Представители радикальных организаций Украины обложили здание горящими покрышками.

Здание российского генконсульства, расположенное в городе Львов, стало центром стихийной акции протеста, организованной радикально-настроенными людьми. Участники несут к помещению покрышки и прочие воспламеняющиеся материалы, которые бросают в костры. Данную информацию предоставили украинские СМИ и в частности телеканал «24».

По данным журналистов, акция протеста связана с конфликтом между украинскими и российскими судами, произошедшем накануне. На митинге присутствуют представители нескольких радикальных организаций страны. Подобное действие националистов можно наблюдать и у посольства Российской Федерации в столице Украины. Там применяются дымовые шашки, а попытки поджечь покрышки были пресечены органами правопорядка. Ранее стало известно, что украинские войска были приведены в полную боевую готовность, а глава государства анонсировал введение военного положения в Украине.