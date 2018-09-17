Украинские войска перешли в режим полной боевой готовности

Решение СНБО связано с задержанием Россией украинских кораблей в водах Черного моря.

Армия Украины с сегодняшнего дня находится в состоянии полной боевой готовности. Все военные получили оружие, а офицерский состав находится в своих частях. Данную информацию сообщили в Минобороны страны. «Приказом Главкома ВСУ, исходя из распоряжения СНБО Украины, все армейские части и отдельные соединения приведены в полную боевую готовность», - говорится на официальном портале ведомства.

Глава украинского государства объявил о намерении перевести страну на временное военное положение, сроком до 60 дней. Соответствующее решение должны одобрить депутаты на ближайшем заседании Верховной Рады. Петр Порошенко обратил внимание на то, что с военным положением не будет проводиться всеобщая мобилизация населения, а будет только проведена подготовка военнообязанных первого эшелона. «Военное положение не означает начало войны. Это лишь меры, направленные на обеспечение безопасности Украины», - прокомментировал президент Украины.