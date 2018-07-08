Россия требует экстренного собрания всех членов ООН из-за инцидента в Черном море

Предварительно известно, что вопрос будут обсуждать сегодня в 19:00 МСК.

Официальный представитель России в Совете Безопасности ООН передал генеральному секретарю запрос на проведение срочного совещания по поводу конфликтной ситуации между украинскими моряками и российскими пограничниками. Кремль требует безотлагательного обсуждения происшествия в Керченском проливе. Данная информация озвучена Дмитрием Полянским, который занимает пост заместителя постоянного представителя международной организации. Американские представители сообщили, что совещание запланировано на 19:00 МСК.

По данным официальной Москвы, 25 ноября три корабля Украины незаконно вторглись в акваторию Российской Федерации. Украинская сторона сообщила, что данный маневр связан с переходом из Черного моря в Азовское. На данный момент украинские суда арестованы службой безопасности России. В Киеве предоставили информацию, что в ходе инцидента, российский корабль пошел на таран. Вследствие этого, шестеро граждан Украины получили травмы.