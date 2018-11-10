Каковы перспективы дела Рыболовлева в Монако?

6 ноября владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев явился на допрос в полицию княжества. На следующий день он был отпущен, ему был присвоен статус подозреваемого в деле о «торговле влиянием». Никаких мер пресечения в виде залога или подписки о невыезде к нему не применялось, несмотря на ошибочные выводы некоторых СМИ. Условия судебного контроля лишь обязывают его являться по повестке и воздерживаться от общения с другими фигурантами дела.

Партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills CIS LLP, специалист по европейскому праву Алексей Панич так комментирует ситуацию: «Несмотря на различия правовых систем, то, что монегаски называют термином «inculpe/mis en examen», соответствует в российском уголовном процессе статусу подозреваемого (в монакском праве «обвиняемый» звучит как «accuse»). Важно понимать, что до того, как человеку будут предъявлены конкретные обвинения, в отношении него существуют только подозрения», — пояснил адвокат.

Князь Монако Альбер II уже высказался в защиту российского предпринимателя. Он призвал не торопиться с выводами и руководствоваться принципом презумпции невиновности. Довольно неординарно отреагировали на «усиление мер по борьбе с коррупцией» монакские полицейские, устроившие возле дворца правосудия княжества митинг в поддержку своих коллег, попавших «под раздачу». Дело о «торговле влиянием» заставило уйти в отставку нескольких высокопоставленных полицейских чинов, пользовавшихся большим уважением среди стражей порядка.

Дмитрий Рыболовлев подал в суд на своего арт-дилера Ива Бувье, который продавал ему полотна известных мастеров (Пикассо, Ротко, Моне, Шагал, Ван Гог и другие), сильно завышая их стоимость. Ущерб бизнесмена от мошеннических действий оценивается в миллиард долларов. На фоне этого появилась публикация во французской газете Le Monde, в которой рассказывается о том, что министр юстиции Монако Нармино якобы гостил в резиденции Рыболовлева, а некоторые правоохранители получали приглашения на матчи футбольного клуба «Монако». Шеф полиции Режис Ассо получил в подарок русский самовар. На фоне этого власти княжества решили проверить, не пытался ли Дмитрий Рыболовлев таким образом повлиять на следствие по делу Бувье.

Стоит подчеркнуть, что ни самому Рыболовлеву, ни остальным девяти фигурантам расследования, какие-либо формальные обвинения до сих пор так и не предъявлены. Учитывая, что генеральный прокурор Монако Сильви Пети-Леклер не может сказать, какие обвинения предъявят по этому резонансному делу в случае наличия достаточных оснований, похвастаться серьезными доказательствами следствие пока не в силах.







