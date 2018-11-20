Верни на место и не тронь: Европарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» крымских экспонатов

Как было отмечено, Европарламент предъявил России обвинения, суть которых заключалась в незаконном вывозе экспонатов с территории Крыма.

Он сделал акцент на том, что культурные ценности Крыма являются историческим наследием Украины. Орган законодательной власти призывает комиссию принять меры, чтобы это предотвратить. Примечательно, что подобные действия называют очевидным нарушением международных договоренностей. Кроме того, России были предъявлены обвинения в незаконном владении произведениями искусства Европы. В Госсовете Крыма отметили, что данные обвинения не обоснованы, поскольку экспонаты, как и сам полуостров не могут принадлежать Украине.

Также стоит отметить тот факт, что в Европарламенте прокомментировали слова главы МИД Чехии о потенциальной российской угрозе. Представители органа сослались на неопытность дипломата. Напомним, что не так давно министр иностранных дел Чехии отметил, что Россия на данном этапе развития представляет угрозу для Праги и других странах-членах ЕС. При этом дипломат не смог привести никаких убедительных аргументов, которые могли бы подтвердить правоту его высказываний. Оппоненты сочли, что данная реплика является только попыткой удержать за собой пост.