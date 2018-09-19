Владельцы машин на еврономерах жгут шины и перекрывают границу Украины с Польшей

Владельцы автомобилей с европейскими номерами устраивают протесты и требуют, чтобы власти Украины объяснили, что им теперь делать со своими машинами. Причиной возмущений стал закон, который 25 ноября вступил в силу.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич опубликовал в своем Facebook снимки, на которых видно, как владельцы машин на еврономерах перекрывают границу Украины с Польшей. Люди, которые имеют автомобили с европейскими номерами, недовольны новым законом и стали перекрывать пункты пропуска во Львовской и Волынской областях.

В некоторых КПП владельцы машин жгут шины. Депутат пояснил, что участники протестных акций требуют разъяснений по новому закону. Автовладельцы попросту не понимают, что им делать со своими машинами на еврономерах.

25.11.2018 - перекриття пропускних пунктів в Україні в зв’язку з прийнятими законами 8487 і 8488 14:20 Пункт пропуску... Опубликовано Igor Zinkevych Воскресенье, 25 ноября 2018 г.

Представители Госпогранслужбы Украины уже заявили, своими действиями владельцы машин уже усложнили работу в ряде КПП на границе с Польшей. СМИ пишут, что митингующие недовольны вступившим в силу законом, согласно которому владельцам машин на европейских номерах будет нужно платить акцизный налог.