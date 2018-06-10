Попахивает сектой: Ушедший в АТО актер Пашинин рассказал, почему он не отказывается от гражданства России

По словам Анатолия Пашинина, после участия в АТО он иногда берет подработки в виде работы по заготовке дров и расчистке участков. Актер также рассказал, что он до сих пор остается гражданином России.

Ушедший воевать за Украину актер Анатолий Пашинин дал интервью на украинском шоу «Рандеву». Не так давно в этом же шоу принимала участие Анастасия Приходько, которая потерпела фиаско и была вынуждены сбежать из студии посреди интервью. Теперь же пообщаться с журналисткой Яниной Соколовой решил скандально-известный артист Анатолий Пашинин.

Актер прославился тем, что снимался в популярных российских фильмах. Он запомнился многим по сериалу «Грозовые ворота». Когда в Украине обострилась ситуация с Востоком, Анатолий Пашинин отправился в АТО. Он говорил, что хочет воевать ради того, чтобы «позатыкать рты бабулькам», которые судачат о случившемся, не зная о реальных событиях.

Теперь же Анатолий Пашинин рассказал, почему он не отказывается от гражданства России. По словам актера, воевавшего в Донбассе за Украину, он не хочет получать украинский паспорт. Пашинин считает, что сейчас гражданство в Украине стало объектом манипуляции, которым пользуются власти.

Актер заявил, что для него украинское гражданство «попахивает сектой». Якобы, паспорт гражданина Украины могут дать, а могут и забрать, если человек вдруг становится неугодным для руководителей «секты». Помимо этого, Анатолий Пашинин хотел бы, чтобы в Украине упростили систему выдачи гражданства. Актер считает, что сейчас ради украинского паспорта нужно «унижаться» перед чиновниками, а ему этого не хочется.