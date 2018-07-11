Как стало известно, парламент Британии получил доступ к документам Facebook. В их число входит об обмен данными социальной сети с Cambridge Analytica, документы потребовали у главной технологической компании.

Это связано с тем, что правительству страны необходимо было получить сведения о том, кто в руководстве Facebook и в какой степени знал о деятельности Cambridge Analytica. В результате данного действия стало известно, что руководство социальной сети передавали партнерам личные данные значительного количества своих пользователей.

Также стоит отметить тот факт, что Германия согласилась допустить процесс выхода Великобритании из ЕС с нарушениями. Так высказался министр финансов страны, который не исключает сложности, вязанные с этим процессом. Представители Лондона и Брюсселя накануне согласовали проект декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС. В тексте документа говорится о том, что страны ЕС должны будут гарантировать независимость принятия решений Великобританией.

В Лондоне разъяснили тот момент, почему на самом деле Запад сильно недолюбливает Россию. Главной причиной является нежелание России делать то, что ей говорят. Эксперт отметил, что Россия представляет угрозу по ряду причин идеологии Европы.