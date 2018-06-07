В ЛДПР предложили установить уголовную ответственность с 12-ти лет

Депутаты от партии ЛДПР в Госдуме выступят с предложением о снижении возраста уголовной ответственности с 14 до 12 лет. Соответствующее заявление сделал лидер фракции Владимир Жириновский.

Жириновский добавил, что партия неоднократно предлагала узаконить подобные меры, но к ним прислушиваются слишком поздно. По его мнению, не стоит дожидаться каких-либо кровавых событий, нужно внести изменения в Уголовный кодекс до того, как случится нечто ужасное. Также он отметил, что в стране вырос процент случаев проявления жестокости среди подростков, при этом возраст преступников значительно снижается. Политик подчеркнул, что образованная молодежь знает, что не понесёт наказания после преступления, в связи с чем дети порой совершают зверские преступления, от нападений до убийств.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, расширяющий список преступлений, уголовные дела по которым могут остановить при возмещении нанесённого ущерба. Также ранее президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за фиктивную постановку на учёт мигрантов как в жилых, так и не в жилых помещениях.