Всегда во всеоружии : Министр обороны ФРГ планирует увеличить состав вооруженных сил

Журналистам стало известно, что Министерство обороны Германии планирует увеличить состав вооруженных сил. Отмечается, что увеличивать будут к 2025 году предположительно на пять тысяч военных.

На данный момент времени в немецкой армии находится свыше 183 тысяч человек. Согласно первоначальным данным, руководство государства планировало увеличить численность военных до 198 тысяч человек, но сейчас решение было изменено. В начале следующей недели пройдет заседание командования Бундесвера, где будет решаться судьба данного нововведения.

Также стоит отметить тот факт, что Ангела Меркель была с визитом в Киеве. Во время своего пребывания на Украине она сказала, что эта страна вступит в ЕС через пять-восемь лет. В Раде это назвали хорошим знаком, поскольку впервые канцлер Германии огласила точные сроки. Это рассмешило россиян, потому что в 2021 году Меркель планирует уйти из большой политики и может обещать, что угодно.

Лидеры стран-членов Евросоюза утвердили соглашение с Великобританией по Brexit, а также политическую декларацию о будущих отношениях Брюсселя и Лондона. Ранее глава премьер-министр Великобритании сделала акцент на том, что не собирается уходить в отставку в связи со скандалом, который развился в результате договора Brexit.