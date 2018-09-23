Пошел на таран: ВМС Украины обвинили Россию в провокации при проходе кораблей

Сегодня, 12:42 \\ Политика

Ранее сообщалось о трех украинских кораблях, которые ФСБ России заметила в Черном море. Теперь о ситуации рассказали в ВМС Украины, без инцидентов не обошлось.

ВМС Украины обвинил Россию в провокации при проходе кораблей. Два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» вместе с рейдовым буксиром «Яна Капа» осуществляли плановый переход из одесского порта в Мариуполь. По данным пресс-службы ВМС Украины, об этом Киев заранее оповещал.

 Однако, российские пограничные катера типа «Соболь», корабль «Дон», катера типа «Мангуст» и «Суздалец» совершили «откровенно агрессивные» действия против суден ВМС Украины.

По словам украинских ВМС, российский пограничный корабль «Дон» пошел на таран и повредил рейдовый буксир «Яна Капа». У украинского корабля повредился главный двигатель, обшивка и леерное ограждение. Украина обвиняет России в провокации и заявляет, что все нарушения фиксируются, после чего будут переданы в международные органы.

В ВМС Украины заявили, что Россия в очередной раз показала свою «агрессивную сущность» и полное «игнорирование» норм международного права. Несмотря на инцидент, украинские корабли продолжили ход и двигаются по намеченному ранее маршруту. Ранее сообщались, что суда ВМС Украины двигались в сторону Керченского пролива.

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Автор - Анна Пушкина
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