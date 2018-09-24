ФСБ: военные корабли Украины незаконно пересекли границу России и движутся в сторону Керченского пролива

В пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма рассказали о том, что в закрытой акватории были замечены три корабля ВМС Украины.

В ФСБ Крыма сообщили о том, что военные корабли Украины незаконно пересекли границу России. По данным, украинские суда были замечены в территориальных водах примерно в 7:00 часов утра. Корабли, по предварительной информации, держат курс на Керченский пролив.

В Керченском проливе движение и стоянка кораблей осуществляется в разрешительном порядке. По данным ФСБ, украинские суда нарушили границы закрытой акватории.

Якобы, корабли Украины незаконно пересекли российскую границу, что можно трактовать как нарушение двух статей Конвенции ООН, касающейся морского права. По каким причинам военные корабли Украины движутся в сторону Керченского пролива – пока что не известно.

По данным источника, украинские суда приблизятся к проливу уже через полтора часа. Примерно в 12 – 12:30 часов по времени Москвы корабли ВМС Украины окажутся у Керченского пролива.